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الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث قرى في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في دونيتسك
30 أغسطس 2024 18:33

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، سيطرته على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقرير، إنها سيطرت على ثلاث بلدات صغيرة لم يتم ذكرها حتى الآن: "نوفويلاني" و"كوستيانتينيفكا" في منطقة دونيتسك، و"سينكيفكا" في منطقة خاركيف.
تقع قرية "نوفويلاني" على بعد حوالى عشرين كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.
وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الجمعة خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك. الروس يحاولون اختراق دفاعات قواتنا. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".
رغم الهجوم الأوكراني المباغت، الذي شنته كييف في 6 أغسطس الجاري في منطقة كورسك الروسية، تواصل موسكو تحقيق مكاسب بانتظام في منطقة دونيتسك الأوكرانية.
وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول أمس الأربعاء، بأن الوضع "صعب جدا" بالنسبة للجيش الأوكراني قرب بوكروفسك، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهجوم في روسيا يتيح تخفيف الضغط في شرق بلاده.

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المصدر: آ ف ب
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خاركيف
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