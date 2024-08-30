"الصحة العالمية" تعلن بشرى بشأن لقاحات جدري القردة

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أول اللقاحات ضد مرض جدري القردة ستصل في الأيام المقبلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال غيبريسوس، العائد من جمهورية الكونغو، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "نأمل أن تصل أول شحنة في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "قسما من الشحنة سيصل في الأيام المقبلة" ثم سيزيد عدد اللقاحات.

وقال مسؤول آخر في المنظمة إن نحو 230 ألف جرعة من لقاح جدري القردة جاهزة على الفور للإرسال.

دفع ظهور جدري القردة في أفريقيا مجددا ولا سيما المتحورة الجديدة منه (1b)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى للإنذار العالمي في 14 أغسطس الجاري بعد انتشاره في جمهورية الكونغو الديمقراطية و12 بلدا آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الكينية، اليوم الجمعة، رصد أول حالة من جدري القردة في العاصمة نيروبي، هي الثالثة في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

جدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر من طريق الحيوانات المصابة، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق. ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي وتقرحات.