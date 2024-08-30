كينيا تسجل أول إصابة بجدري القردة في العاصمة

أكدت كينيا تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في العاصمة نيروبي لمسافر يخضع حاليا للحجر الصحي، حسبما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاث.

وقال المدير العام للصحة باتريك أموث، في بيان، إن المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وصلت إلى كينيا قادمة من أوغندا المجاورة قبل أسبوع.

وأضاف أنها عزلت في أحد مستشفيات نيروبي وحالتها مستقرة.

وهذه الحالة هي أول تفشي للمرض في نيروبي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة وفقا لآخر إحصاء عام 2019.

وقد تعافى مريضان آخران منذ ذلك الحين وخرجا من المستشفيات القريبة من الحدود الجنوبية الغربية والشرقية.

وقالت وزارة الصحة: ​​"لا يزال 17 مخالطا تحت المراقبة الدقيقة وهذه النتيجة الإيجابية تظهر استجابتنا الفعالة وإدارتنا للمرض".

وفحصت سبع عينات بحثاً عن الفيروس الذي ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ويمكن أن ينتقل أيضاً من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.

يسبب الفيروس الحمى وآلام العضلات وطفح الجلد، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ودفع ظهور المرض من جديد واكتشاف سلالة جديدة، يطلق عليها اسم Clade 1b، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان أعلى مستوى تأهب دولي لها في 14 أغسطس.

وأعلنت المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو هيئة مراقبة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة في القارة.

وتتزايد حالات الإصابة بالمرض في المنطقة، حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض في عدد من الدول الأفريقية وفي آسيا وأوروبا.

وقال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 22863 حالة مشتبه بها و622 حالة وفاة في أفريقيا حتى 27 أغسطس.