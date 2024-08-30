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القوات الألمانية تنهي انسحابها من النيجر

اكتمال انسحاب القوات الألمانية من النيجر
30 أغسطس 2024 20:20

أنهى الجنود الألمان، اليوم الجمعة، انسحابهم من النيجر، وفق ما أعلن قائد القوات البرية النيجرية وضابط ألماني خلال حفل في نيامي.
وقال الجنرال النيجري مامان ساني كياو، خلال تلاوته بيانا وقعه مع كارستن ستروس العقيد في الجيش الألماني، إن "وزارة الدفاع الوطني في جمهورية النيجر ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الفدرالية تعلنان إنهاء انسحاب القوات والمعدات الألمانية من النيجر في 30 أغسطس مع إغلاق الموقع العائد إليها في القاعدة الجوية 101 في نيامي".
وأعلنت ألمانيا، في السادس من يوليو الماضي، أنها أوقفت استخدام قاعدتها للنقل الجوي في النيجر، على أن تنهي سحب جنودها بحلول 31 أغسطس.
واتفق البلدان، في مايو، على مواصلة استخدام قاعدة نيامي حتى 31 أغسطس، ولم تثمر المفاوضات الهادفة إلأى تمديد هذا الأمر.
وأضاف كياو "في الإجمال، أتاحت خمس طائرات شحن إعادة ستين من عناصر القوات المسلحة الألمانية إلى ألمانيا، إضافة إلى 146 طنا من المعدات".
وأكد أن العملية تمت "بأمان بفضل تنسيق بين القوات المسلحة النيجرية والألمانية".
ولفت إلى أن "هذا الانسحاب لا يعني انتهاء التعاون العسكري بين النيجر وألمانيا (...) تعهد الطرفان بإبقاء علاقاتهما في المجال العسكري".
كانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت بداية يوليو إنهاء هذا النوع من التعاون مع نيامي.
ويأتي انسحاب الجنود الألمان بعد انسحاب الجنود الفرنسيين نهاية 2023، على أن تغادر القوات الأميركية النيجر نهائيا بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

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