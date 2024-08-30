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زيلينسكي يقيل أحد كبار قادة الجيش

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
30 أغسطس 2024 22:10

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك، غداة إعلان تحطم مقاتلة "إف-16" أميركية الصنع سبق أن تسلمتها كييف.
وكتب زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.
لم يوضح زيلينسكي أسباب هذا القرار الذي يأتي غداة إعلان تحطم مقاتلة من طراز "إف-16"، تسلمتها كييف أخيرا من الدول الغربية بعدما طالبت بها تكرارا طوال عامين.
وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أوليكسي ميس، الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم كبير بالصواريخ والمسيرات الاثنين.
ولم تدل السلطات الأوكرانية سوى بمعلومات ضئيلة عن الحادث.
إلا أن النائب الأوكرانية ماريانا بيزوغلا العضو في لجنة الدفاع في البرلمان قالت إن المقاتلة الأميركية أسقطتها من طريق الخطأ إحدى منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي "بسبب تنسيق سيء بين الوحدات".
وفي رسالة على تطبيق "تلغرام"، انتقدت بيزوغلا الخميس "ثقافة الكذب" داخل القيادة العسكرية الأوكرانية و"عدم محاسبة أي من الجنرالات" و"بقاء الجنرال أوليشتشوك في منصبه".
وأضافت، اليوم الجمعة، أنها "المرة الثالثة على الأقل" تسقط طائرة أوكرانية من طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأوضحت أن "الحادثين السابقين نسبا رسميا إلى الروس".
وقبل إقالته، وعد قائد سلاح الجو، عبر موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، ب"تبيان أسباب الكارثة الجوية" التي تعرضت لها المقاتلة، مؤكدا أنه "لن يخفي شيئا".
واتهم بيزوغلا بأنها تريد "تشويه سمعة المسؤولين العسكريين الكبار" والولايات المتحدة، الدولة المصنعة لمقاتلات "إف-16" ومنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي.
وأعلنت أوكرانيا بداية أغسطس أنها تلقت دفعة أولى من طائرات اف-16.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على موقع "فيسبوك" أمس الخميس، أن الطائرة سقطت وأن طيارها لقي حتفه عند اقترابها من هدف.
وأضافت أن مقاتلات إف-16 "أظهرت كفاءة عالية" وأسقطت أربعة صواريخ كروز. وقال البيان "فقدنا الاتصال مع إحدى المقاتلات خلال اقترابها من الهدف التالي. ومثلما اتضح لاحقا، تحطمت الطائرة ولقي الطيار حتفه".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
القوات الجوية
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