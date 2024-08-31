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اليابان تشهد اضطراباً في حركة النقل على رغم تراجع «شانشان»

اليابان تشهد اضطراباً في حركة النقل على رغم تراجع «شانشان»
31 أغسطس 2024 09:25

لا يزال إعصار شانشان الذي تحول الى عاصفة مدارية الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي وبالقطارات في اليابان السبت، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.
وضرب الإعصار، وهو من الأقوى التي يشهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو اعتبارا من الخميس، الا أن سرعة رياحته تراجعت من 252 كلم في الساعة إلى نحو 90. وأدى الإعصار الى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 120، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث.
وباتت هذه العاصفة المدارية قبالة منطقة واكاياما السبت وتتجه شرقاً.
وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية (Japan Airlines) وشركة انا (ANA) إلغاء نحو 60 رحلة جوية السبت، ما يؤثر على نحو 7200 مسافر.
كما علّقت السلطات حركة قطارات «شينكانسن» فائقة السرعة في مدينة ناغويا وسط البلاد.
ودعت وكالة الأرصاد الجوية السكان الى توخي الحذر والتنبه لمخاطر «الانهيارات الأرضية والفيضانات وفيضان الأنهر».
وأصدرت سلطات محلية في منطقة غيفو (وسط) أوامر بإجلاء نحو ألفي شخص يسكنون قرب نهر فاض مجراه، بينما هطلت أمطار غزيرة على بعض المدن في منطقة هوكايدو بشمال البلاد.
ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 32 ألف منزل السبت في منطقة كاغوشيما بجنوب البلاد، وفق الشركة المشغّلة.
وضرب الاعصار «شانشان» اليابان بعد إعصار «أمبيل» الذي تسبب بهطول أمطار غزيرة في منتصف أغسطس وتعطيل مئات رحلات القطارات من دون التسبب بأضرار كبيرة.
وتتشكّل الأعاصير في المنطقة قرب السواحل حيث تشتد بشكل أسرع وتستمر فترات أطول فوق البر نتيجة تغيّر المناخ، وفق ما أظهرت دراسة صدرت الشهر الماضي.

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