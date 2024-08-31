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تفشي إنفلونزا الطيور في قطعان الأبقار بكاليفورنيا

تفشي إنفلونزا الطيور في قطعان الأبقار بكاليفورنيا
31 أغسطس 2024 11:30

قالت وزارة الزراعة في ولاية كاليفورنيا، أكبر ولاية أميركية منتجة للحليب، أمس الجمعة، إن اختبارات أثبتت إصابة أبقار في ثلاث مزارع للألبان في الولاية بإنفلونزا الطيور.
وتعني هذه الإصابات اتساع تفشي فيروس إتش5 إن1 بين الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة إلى الولاية الرابعة عشرة. وأصيب أكثر من 190 قطيعاً بالعدوى على مستوى البلاد منذ مارس ، إلى جانب 13 عاملاً في مزارع الألبان والدواجن، وفقاً لبيانات اتحادية.
وأثار انتقال الفيروس من الطيور إلى الأبقار مخاوف متزايدة من إمكانية تحوره بحيث ينتشر بين البشر. ويقول مسؤولون اتحاديون إن إنفلونزا الطيور تشكل خطراً ضئيلاً على البشر، وإن البسترة تعمل على إبطال نشاط الفيروس في الحليب.
وقالت وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا في بيان، إنه لم يتم تأكيد أي حالات إصابة بشرية في كاليفورنيا. وذكر البيان أن الأعراض بدأت تظهر على القطعان المصابة في 25 أغسطس. 

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المصدر: رويترز
إنفلونزا الطيور
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