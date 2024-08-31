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باكستان: تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب إعصار «اسنا»

باكستان: تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب إعصار «اسنا»
31 أغسطس 2024 12:43

واجهت العديد من الرحلات الجوية من كراتشي إلى وجهات محلية ودولية، تأخيرات بسبب ظروف الطقس السيئ، الناجم عن إعصار «اسنا»، وتأخرت ثلاث رحلات للخطوط الجوية الدولية الباكستانية من كراتشي إلى إسلام آباد لأكثر من سبع ساعات، ومن إسلام آباد إلى كراتشي لمدة أربع ساعات، ومن كراتشي إلى مولتان لمدة أربع ساعات، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم السبت.
 كما تضررت رحلات جوية دولية بشكل مماثل، حيث تأخرت رحلة لشركة طيران خاصة من كراتشي إلى جدة لمدة ثماني ساعات. وعزت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية التأخيرات لظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء البلاد. 
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية قد تحدثت في وقت سابق عن أن إعصار «اسنا» الذي تشكل فوق الهند، وصل إلى باكستان حيث اشتدت قوته. 

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المصدر: د ب أ
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