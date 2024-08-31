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روسيا تعلن السيطرة على تجمع سكني في دونيتسك

آثار قصف على منطقة دونيتسك (أرشيفية)
31 أغسطس 2024 17:05

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على تجمع "كيروفه" السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، والذي يعرف في أوكرانيا باسم "فايرازامسكه".
تحقق روسيا مكاسب تدريجية في دونيتسك في وقت تسعى فيه القوات الأوكرانية إلى التقدم في منطقة كورسك الروسية بعد توغل مباغت عبر الحدود في السادس من أغسطس الجاري.
كما قالت وزارة الدفاع الروسية، بشكل منفصل في نشرة حول المستجدات في كورسك، إن قواتها صدت هجمات أوكرانية هناك، منها ما استهدف بلدتي "كورينيفه" و"مالايا لوكنيا".
وقال مسؤولون روس إن هجوم كييف على منطقة كورسك لن ينجح في إثناء القوات الروسية عن أهدافها في شرق أوكرانيا حيث لا تزال تحرز تقدما.
وتعلن روسيا، من حين لآخر، السيطرة على قرى في شرق أوكرانيا.

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المصدر: رويترز
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