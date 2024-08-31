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بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

رضيعة تتلقى جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال في قطاع غزة
31 أغسطس 2024 17:20

انطلقت، اليوم السبت، حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة، بعد إعلان الأمم المتحدة الموافقة على "هدن إنسانية" للسماح بتطعيم الأطفال.
وتنفذ الحملة بالتعاون بين منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وبعدما غاب 25 عاما عن الأراضي الفلسطينية، تأكدت أول إصابة بشلل الأطفال في غزة لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد رصد الفيروس في عيّنات مياه جمعت نهاية يونيو في خان يونس ودير البلح.
وأرسلت الأمم المتحدة 1,2 مليون جرعة، واللقاحات عبارة عن قطرات فموية وليست حقنا.
وقال فلسطينيون قدموا مع أطفالهم إنهم حضروا من أجل تلقي الجرعة الأولى خوفا من انتشار الأوبئة بين الأطفال، وكلهم تقريبا من النازحين.

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  • طفلة تتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة
    طفلة تتلقى جرعة من لقاح شلل الأطفال في غزة

وجاء عائد أبو طه (33 عاما) مع طفله، الذي يبلغ 11 شهرا، للحصول على الجرعة الأولى.
وقال إنها "حملة مهمة جدا للتطعيم ضد شلل الأطفال في ظل تكدّس أعداد النازحين وانتشار الكثير من الأمراض (...) بسبب استمرار الحرب".
وتابع "جئت ليأخذ ابني الجرعة الأولى من هذا التطعيم لشدة خوفي على ابني من أن يصيبه أي مرض".
كذلك، حضر بكر ديب (35 عاما) ليحصل أطفاله الثلاثة، وهم طفل في عامه الثالث وطفلة تبلغ 5 سنوات وأخرى عمرها 8 سنوات، على الجرعة الأولى.
وأكد "قررت الذهاب بأطفالي أيضا كي أحميهم من الأمراض".
وأضاف "أطفالي أصيبوا بعدة أمراض بسبب الحرب وعدم توافر النظافة نتيجة الظروف التي نعيشها".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الحصول على سلسلة "هدن إنسانية" يستمر كلّ منها ثلاثة أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل في أنحاء غزة.

المصدر: آ ف ب
حملة تلقيح
شلل الأطفال
قطاع غزة
غزة
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