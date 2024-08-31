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روسيا تعلن حصيلة لقتلى الجنود الأوكرانيين في كورسك

آليات تابعة للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
31 أغسطس 2024 19:41

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، حصيلة لقتلى الجنود الأوكرانيين منذ بدء توغلهم في منطقة كورسك داخل أراضي روسيا.
وأفادت الوزارة بمقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي قتلى الجيش الأوكراني  إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول التطورات في منطقة كورسك "صدت وحدات من مجموعة الشمال، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، 6 هجمات أوكرانية، ونفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأشارت الوكالة إلى أنه "خلال 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة".
وأكدت أنه "في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقدت أوكرانيا أكثر من 8200 عسكري، 76 دبابة، 36 عربة قتال مشاة، 67 ناقلة جند مدرعة، 521 مركبة قتالية مدرعة، 242 سيارة، 56 قطعة مدفعية، 16 صاروخ متعدد الإطلاق".

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المصدر: وكالات
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