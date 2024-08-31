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مظاهرة ضد اليمين المتطرف قبيل انتخابات في ولاية ألمانية

مظاهرة ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
31 أغسطس 2024 22:16

قبل يوم واحد من الانتخابات البرلمانية في ولاية تورينجن الألمانية، شارك مئات الأشخاص في مسيرة مناهضة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في مدينة "إرفورت" عاصمة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.
وتحرك موكب المظاهرة، التي دعا إليها تحالف "آوف دي بلتسه" (إلى الساحات)، عبر قلب المدينة متوجها إلى ساحة الكاتدرائية، حيث يعتزم الحزب اليميني الشعبوي إقامة تجمع لاختتام حملته الانتخابية، وهو التجمع الذي من المتوقع أن يحضره بيورن هوكه المرشح الرئيسي للحزب في تورينجن إلى جانب أليس فايدل التي تشارك في رئاسة الحزب على المستوى الاتحادي.
تأتي انتخابات تورينجن، غدا الأحد، بعد حملة انتخابية محتدمة.
وقال التحالف الداعي إلى المظاهرة الاحتجاجية: "لن نسمح لحزب البديل بأن يهيمن على عطلة نهاية الأسبوع الانتخابية بتحريضه اليميني المتطرف وبترهيب الناس، واستغلال مدينتنا كساحة لدعايته".
كان آلاف الأشخاص خرجوا إلى شوارع مدينة "إرفورت" للاحتجاج ضد التطرف اليميني والانجراف نحو اليمين.
تجدر الإشارة إلى أن آخر استطلاعات الرأي الانتخابية في تورينجن لم تسفر سوى عن تغير طفيف في نسب تأييد الأحزاب حيث تصدر حزب البديل قائمة أقوى الأحزاب في الولاية بنسبة مؤيديين تتراوح بين 29% و30، وتلاه الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس ثم حزب اليسار.
يبلغ عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الولاية غدا 1,66 مليون شخص.

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المصدر: د ب أ
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اليمين المتطرف
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حزب البديل من أجل ألمانيا
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