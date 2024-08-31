الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن يستغيث بـ«اليونسكو» لحماية  المناطق الأثرية من السيول

أنقاض مبنى مدرج في قائمة اليونسكو في صنعاء دمر جراء الأمطار القوية ومنع الحوثيون إعادة بنائه (أرشيفية)
1 سبتمبر 2024 01:09

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال موظفيها المعتقلين لدى «الحوثيين»

أطلق اليمن نداء استغاثة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»؛ للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الأثرية المتضررة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت عدداً من المدن التاريخية، لا سيما الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
 ووجَّه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني رسالة بهذا المعنى إلى أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، وصلاح خالد، المدير الإقليمي للمنظمة بدول الخليج واليمن.
وجاء في الرسالة أن التقارير الميدانية تؤكد تعرض مجموعة من المدن اليمنية التاريخية للدمار جراء الأمطار الغزيرة والسيول المدمرة بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب اليمن في الأيام الماضية، وأهمها مدينتا «صنعاء، زبيد» المدرجتان على قائمة التراث الإنساني العالمي.
وأضاف الإرياني أن السيول تسببت في سقوط الجزء العلوي من الواجهة الشمالية لقلعة زبيد التاريخية، وكذا تأثر العديد من المنازل التاريخية في صنعاء القديمة بالسيول، وأصبحت معرضة للسقوط والانهيار، إضافة إلى سقوط أحد قصور صنعاء القديمة، كما حدثت انهيارات عدة في قلعة رداع التاريخية.
وقدر مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ومسؤولون محليون عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة المحويت، شمال غرب البلاد، مساء الثلاثاء الماضي بنحو 40 وفاة، مع تضرر عشرات المنازل جزئياً وكلياً، ونزوح المئات من السكان.
وأدرجت اليونسكو مدينة صنعاء القديمة في قائمة التراث العالمي عام 1986، لكنها انتقلت في 2015 لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتقول الحكومة اليمنية إن الصراع الدائر في البلاد مع جماعة الحوثي يحول دون قيام الدولة بواجباتها في الاهتمام بالمواقع الأثرية وصونها.

اليمن
السيول
اليونسكو
الأمطار
الحوثي
معمر الإرياني
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
الرياضة
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
اليوم 11:29
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
الرياضة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
اليوم 11:25
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©