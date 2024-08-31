الأحد 1 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«النواب اللبناني» يدعو للتشاور تحت سقف البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد

جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (أرشيفية)
1 سبتمبر 2024 01:09

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة
«صرخة المودعين».. أزمة تعصف باللبنانيين
مودعون يضرمون النار أمام مصارف في بيروت

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، النواب إلى التشاور تحت سقف البرلمان من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال بري في كلمة متلفزة «تعالوا نتشاور تحت سقف البرلمان وصولاً إلى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد». 
وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي هو «استحقاق دستوري داخلي لا علاقة له بالوقائع المتصاعدة في المنطقة». وتابع بري «بل العكس كنا أول من دعا أمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر الأطراف السياسية والبرلمانية كافة إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة».
يذكر أن لبنان يشهد شغورا في موقع رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر 2022 رغم محاولات مجلس النواب المتكررة لانتخاب رئيس جديد حيث لم تنجح هذه الجهود بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح واحد. 
واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن الاستحقاق الرئاسي يكتسب أهمية خاصة، في ظروف لبنان الحاضرة، ولا مبالغة في القول إن إنجاز الاستحقاق سيحدث تغييرات كبيرة وإيجابية في وضع حد للانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ويتيح المجال لقيام حكومة أصلية بديلاً لحكومة تصريف الأعمال.
وقال عصمت لـ«الاتحاد»، إن انتخاب رئيس للجمهورية ثم حكومة جديدة كاملة الصلاحيات أمر حيوي يساهم في إعادة الانتظام إلى المؤسسات التي أصابها الشلل ومواجهة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، يرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن الحديث عن رئاسة الجمهورية في لبنان أصبح مثل أسطوانة مخدوشة تعيد الكلام ذاته بوتيرة واحدة من دون انقطاع، مؤكداً أن لا دولة دون رأس، وأن انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون مؤشراً جيداً.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد»، أن كارثة الوضع في لبنان تتخطى مسألة انتخاب رئيس من دون حلول جذرية لأمور هي سبب انهيار المؤسسات والمشكلات الاقتصادية والإدارية.
عامل أساسي
من جانبه، ذكر الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن إنجاز الاستحقاق الرئيسي لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، لكن ينعكس على المرافق والقطاعات، خاصة وأنه عامل أساس في انتظام العمل السياسي ومؤسسات الدولة وجزء من إدارتها.
وهاجم فقيه في تصريح لـ«الاتحاد»، البرلمان اللبناني باعتبار أنه لم يقم حتى يومنا هذا بواجبه بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مشيرا إلى أن هناك مخالفة دستورية بعدم قيام رئيس مجلس النواب بالدعوة لجلسات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية حتى تعمل المؤسسات بشكل طبيعي ومنها البرلمان نفسه ليكون لديه قدرة على التشريع.

مجلس النواب اللبناني
لبنان
آخر الأخبار
هزة أرضية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي
اليوم 08:28
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
الرياضة
ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»
اليوم 11:29
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
الرياضة
«طريد اليونايتد» يتألق مع مارسيليا
اليوم 11:25
فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
اليوم 10:56
جهود مستمرة يبذلها المستشفى الميداني الإماراتي في غزة (أرشيفية)
علوم الدار
تكاتف إماراتي-إندونيسي في غزة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الفلسطينيين
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©