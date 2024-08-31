هاريس توجه اتهاما إلى ترامب

اتهمت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، السبت، دونالد ترامب منافسها في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بـ"عدم إظهار الاحترام" في مقبرة "أرلينغتون" العسكرية الوطنية التي زارها المرشح الجمهوري الاثنين.

وكتبت المرشحة الديمقراطية، على منصة إكس "اختار دونالد ترامب تصوير مقطع فيديو هناك مما أدى إلى شجار مع العاملين في المقبرة. لنكن واضحين: الرئيس السابق لم يحترم أرضا مقدسة. كل ذلك لغاية سياسية".

وزار الرئيس السابق مقبرة "أرلينغتون" الوطنية قرب العاصمة الاتحادية واشنطن، الاثنين، للمشاركة في حفل تكريم الجنود الـ13 الذين قتلوا خلال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

وأعلنت مقبرة "أرلينغتون"، الأربعاء، أن مشاجرة وقعت خلال الزيارة بين فريق دونالد ترامب الذي كان يسعى لالتقاط صور للتكريم وعاملين في المقبرة.

وردت أوساط المرشح الجمهوري، بنشر بيان أكدت فيه أن عائلات الجنود "وافقت" بالفعل على وجود مصورين.

من جهته، أكد الجيش الأميركي، الخميس، أن موظفة في أرلينغتون "تعرضت للدفع فجأة" أثناء زيارة ترامب بينما كانت تحاول تطبيق قانون فدرالي يحظر أي نشاط سياسي داخل المقبرة.

وقال متحدث باسم الجيش الأميركي، في بيان "ما حصل كان حادثا مؤسفا. ومن المؤسف أيضا أن يتم التشكيك، بشكل غير عادل، في الموظفة وكفاءتها المهنية".

انتقدت كامالا هاريس، السبت، موقف ترامب قائلة إن المقبرة "ليست مكانا لممارسة السياسة".

وكتبت "إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن نتفق عليه كأميركيين، فهو أنه ينبغي تكريم قدامى المحاربين وعائلات العسكريين والجنود وعدم التقليل من شأنهم ومعاملتهم بأقصى درجات الاحترام والامتنان".

وأضافت "إنني على قناعة تامة بأن شخصا غير قادر على الوفاء بهذا الواجب البسيط والمقدس لا ينبغي أن يكون أبدا رئيسا للولايات المتحدة".