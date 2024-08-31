إشادات أممية بدعم الإمارات لمكافحة شلل الأطفال في غزة

عبدالله أبوضيف (رفح)

أنهت وزارة الصحة الفلسطينية الاستعدادات لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة اليوم، بعد ظهور المرض لأول مرة منذ 25 عاماً داخل القطاع، في ظل إشادات أممية بالدعم الإماراتي المقدم لحملة التطعيم، وتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة الأوبئة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة موافقة الأطراف العسكرية بالقطاع على هدنة لمدة 3 أيام في نقاط محددة للتطعيم ضد المرض.

وأشادت منظمات إغاثية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وأعرب المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، عدنان أبو حسنة، عن شكر «الأونروا» لدولة الإمارات على تبرعها السخي الذي أسهم في تسهيل الحملة الدولية لإغاثة وتطعيم أطفال غزة.

وأضاف في تصريحات لـ «الاتحاد» أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج، ويسهم بشكل كبير في دفع عملية التطعيم قدماً، مما يساهم في حماية آلاف الأطفال دون سن العاشرة، محذراً من أن غياب التطعيم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في غزة بشكل خطير خلال الفترة المقبلة في ظل تصعيد عسكري لا يتوقف.

وتوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع، حيث تنطلق اليوم، وستنفذ بشكل تدريجي في وسط غزة، ثم تنتقل إلى جنوب وشمال غزة.

وتستمر كل مرحلة لمدة 3 أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، مما يتيح للأسر والأطفال الوصول إلى المنشآت الصحية، كما يتيح للطواقم الطبية الوصول إلى الأطفال.

ووصلت حوالي 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة تمهيداً لإطلاق الحملة، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقال أبو حسنة إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف مئات الآلاف من أطفال القطاع لوقايتهم، مؤكداً أن الوضع الصحي الحالي في غزة يشكل تهديداً خطيراً على حياة الأطفال.

وأشار إلى أن اللقاحات قد وصلت إلى غزة، حيث تتولى «الأونروا» مسؤولية تنفيذ هذه الحملة الحيوية في الوقت الذي يتم فيه تنسيقها ورعايتها بواسطة منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن أكثر من ألف عامل صحي خضعوا لتدريب مكثف، يساهمون في عمليات التطعيم التي ستجري في مراكز الإيواء، وفي مواقع أخرى محددة.

في سياق متصل، أعرب عز الدين، خال الطفل عبد الرحمن، أول مصاب بشلل الأطفال في غزة، عن امتنانه العميق لدولة الإمارات على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، مضيفاً «نشكر الإمارات على هذا الدعم الذي لا يتوقف».

وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، دعت فاضيلة الشايب، المتحدثة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة إتاحة الفرصة لتطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال، والتوقف عن استهداف المنشآت الصحية للحيلولة دون تفشي الأمراض بين المدنيين، وسط استمرار التصعيد العسكري الحادث.

وأضافت أن مرض شلل الأطفال تم القضاء عليه منذ أكثر من 25 عاماً داخل القطاع، وعودته تعكس مدى معاناة الأطفال بالقطاع بعد انهيار المنظومة الصحية، وعدم تلقيهم الوقاية اللازمة من تفشي الأمراض المزمنة والمستعصية.

من جهته، أعرب كاظم أبو خلف، المتحدث باسم اليونيسيف في غزة، عن شكره العميق لدولة الإمارات على دعمها المستمر والضروري.

وقال أبو خلف في تصريحات لـ«الاتحاد»: «الإمارات كانت دائماً في مقدمة الداعمين لفلسطين وأهل غزة، ودعمها السخي يعكس التزامها العميق تجاه أشقائها الفلسطينيين». وأضاف أبو خلف أنه منذ يونيو الماضي تم أخذ سبع عينات من مياه الصرف الصحي في منطقتين مختلفتين في غزة، وأظهرت الفحوص أن 6 من هذه العينات كانت إيجابية لفيروس شلل الأطفال النوع الثاني، وهو فيروس خطير ومعدٍ، ينذر بمخاطر صحية شديدة.

وأكد أبو خلف أن المؤسسات الإنسانية في غزة عملت بشكل مكثف لإطلاق حملة تطعيم عاجلة، وتابع قائلاً: «أدخلت اليونيسيف إلى غزة قبل أسابيع المعدات اللازمة للحفاظ على درجات حرارة محددة للتطعيمات، وفي الأسبوع الماضي تم إدخال مليون وثلاثمئة وعشرين ألف جرعة تطعيم».

وأوضح أن الحملة ستشمل جولتين من التطعيم، تستهدف كل منهما 640 ألف طفل دون سن العاشرة، حيث ستبدأ الجولة الأولى اليوم، فيما ستُجرى الجولة الثانية بعد شهر، مشيراً إلى أن الحملة تتطلب تغطية بنسبة تصل إلى 90% من الأطفال لضمان النجاح.

وأشار أبو خلف إلى أن الحملة ستُنفذ على مراحل، حيث ستستهدف الجولة الأولى الأطفال في دير البلح، تليها خان يونس ورفح، ثم غزة وشمال القطاع.