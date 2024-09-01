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كوريا الجنوبية تسجل أطول سلسلة من الليالي الاستوائية

كوريا الجنوبية تسجل أطول سلسلة من الليالي الاستوائية
1 سبتمبر 2024 09:04

أكدت إدارة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت أطول سلسلة من الليالي الاستوائية هذا العام، حيث استمرت موجة الحر الطويلة في البلاد طوال شهر أغسطس. 

 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن "الإدارة"، أن عدد الليالي الاستوائية بلغ هذا العام 20.2، متجاوزا 16.8 في عام 1994 و16.7 في عام 2018. 

 

ويشير مصطلح الليلة الاستوائية إلى الليلة التي تظل فيها درجات الحرارة ليلا أعلى من 25 درجة مئوية من الساعة 6:01 مساء إلى 9 من صباح اليوم التالي. 

 

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وأضافت الهيئة أن عدد الليالي الاستوائية في شهر أغسطس بلغ 11.3 يوما، وهي المرة الأولى التي يكون فيها هذا العدد من خانتين في أي من أشهر أغسطس. 

 

كما وصل عدد الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة العظمى خلال النهار 33 درجة مئوية إلى 23.2 يوما، وهي ثالث أعلى سلسلة، بعد 31 يوما في عام 2018 و29.6 يوما في عام 1994. 

 

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، إن ذروة الموجة الحارة لهذا العام قد مرت، مرجحة أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في شهر سبتمبر، خاصة في الأيام العشرة الأولى منه.

 

 

المصدر: وام
الحرارة
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كوريا الجنوبية
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