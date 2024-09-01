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روسيا: البحث يتواصل عن هليكوبتر مفقودة على متنها 22 شخصاً

أرشيفية
1 سبتمبر 2024 09:53

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن أكثر من 60 فردا تحدوا الرياح الشديدة والأمطار اليوم الأحد للبحث عن طائرة هليكوبتر روسية اختفت في اليوم السابق وعلى متنها 22 شخصا في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد.

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وقالت الوزارة عبر تيليجرام إنه تم نشر سبع مجموعات متخصصة في حالات الطوارئ من رجال الإنقاذ والحراس والمتطوعين لمحاولة تحديد موقع الطائرة الهليكوبتر مي-8تي التي أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس.
وقالت الوزارة وخدمات الأرصاد الجوية في المنطقة عبر تيليجرام إن شبه جزيرة كامتشاتكا، التي تبعد 7100 كيلومتر شرقي موسكو، تعرضت لإعصار مطلع الأسبوع وليس من المتوقع أن تتراجع حدة الأمطار قليلا إلا بحلول نهاية اليوم الأحد.
نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن سيرجي ليبيديف وزير الطوارئ في منطقة كامتشاتكا أن "عمليات البحث لم تحقق أي نتائج حتى الآن".
وقال الوزير "الطريق صعب للغاية، ولا يمكن التحرك إلا سيرا على الأقدام".
وأضاف أن سفوح سلسلة الجبال في منطقة البحث مغطاة بأشجار الصنوبر القزم والأشجار، مما يجعل استخدام المعدات مستحيلا.

المصدر: وكالات
روسيا
طائرة
طائرة هليكوبتر
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