روسيا تحقق تقدما ميدانيا جديدا في شرق أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قواتها سيطرت على تجمعين سكنيين آخرين في شرق أوكرانيا فيما أقر رئيس أركان الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي بأن قواته تواجه ضغوطا شديدة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها سيطرت على تجمع "بيتشي" السكني الواقع على بعد نحو 21 كيلومترا جنوب شرقي بوكروفسك، المركز اللوجستي المهم في أوكرانيا، وإنها "تواصل التقدم في عمق دفاعات" أوكرانيا.

وأضافت أن القوات سيطرت كذلك على "فييمكا"، وهي تجمع سكني آخر في منطقة دونيتسك.

ولم يتسن لرويترز التأكد من التقارير الواردة من ساحة المعركة بشكل مستقل.

واعترف سيرسكي، اليوم، أن الوضع "صعب" في محيط خط الهجوم الروسي الرئيسي في شرق أوكرانيا لكن جميع القرارات اللازمة يجري اتخاذها.

وتواصل القوات الروسية هجومها في منطقة دونيتسك بينما تحاول صد التوغل الأوكراني المباغت في غرب روسيا والذي بدأ في السادس من أغسطس الماضي.