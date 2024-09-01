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روسيا تهدد بتغيير عقيدتها النووية اتجاه الغرب

صواريخ روسية متطورة
1 سبتمبر 2024 17:20

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي القول، اليوم الأحد، إن روسيا ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردا على تصرفات الغرب بشأن الأزمة في أوكرانيا.
ولم يوضح ريابكوف ما الذي سيترتب على هذه التغييرات.
وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حالة وقوع هجوم نووي من قبل عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة الروسية.
وقال بوتين، في يونيو الماضي، إن العقيدة النووية "أداة حية" ربما تتغير وفقا لما يجري في العالم. 
وتتهم روسيا الغرب باستغلال أوكرانيا لشن حرب ضدها بالوكالة. وتنفي الولايات المتحدة وحلفاؤها ذلك.
وقالت موسكو في السابق إنها تدرس إدخال تغيير على عقيدتها النووية. ويعد تصريح ريابكوف الأكثر حسما حتى الآن بشأن المضي قدما في هذه التغييرات.
ونقلت وكالة "تاس" عن ريابكوف القول "العمل في مرحلة متقدمة، وهناك نية واضحة لإجراء تصحيحات".
وقال إن القرار "مرتبط بمسار التصعيد الذي ينتهجه خصومنا الغربيون" فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
سيرجي ريابكوف
سيرغي ريابكوف
العقيدة النووية
روسيا
الدول الغربية
الأزمة الأوكرانية
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