هاريس تقلص الفارق مع ترامب في ميشيغان

قلصت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، تقدم منافسها الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية ميشيغان، وفقا لاستطلاع رأي جديد.

وهذا أحدث دليل على أن المرشحة الديمقراطية تلحق بترامب في سباق الرئاسة.

كان ترامب يحظى بدعم بنسبة 46% في استطلاع "إي بي آي سي/ إم آر إيه" الذي أجري من 23 إلى 26 أغسطس الماضي، ونشر أمس الجمعة، مقارنة بـ 45% لهاريس.

وكان ترامب يتخلف عن هاريس في تصنيف الميول، حيث حصل على 45% مقابل 46% لهاريس، وفقا لما أوردته وسائل إعلام أميركية السبت.

في منتصف يوليو الماضي، أظهر الاستطلاع نفسه تقدم ترامب بفارق 7 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين على الرئيس جو بايدن، وذلك قبل أقل من أسبوع من انسحاب الأخير من السباق وفتح المجال لترشيح هاريس.

كان تقدم ترامب في تصنيف الميول على بايدن أوسع، بنسبة 45% إلى 36%.

وأثارت هاريس وزميلها في الترشح تيم والز حماسة الناخبين الديمقراطيين، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في شيكاغو الأسبوع الماضي.

وهي تتقدم أو تتساوى مع ترامب في كل من الولايات السبع الأكثر احتمالا لتحديد نتائج السباق، وفقا لاستطلاعات "بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت".