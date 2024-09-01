الإثنين 2 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هاريس تقلص الفارق مع ترامب في ميشيغان

صورة مجمعة لهاريس ومنافسها ترامب
1 سبتمبر 2024 17:18

قلصت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، تقدم منافسها الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية ميشيغان، وفقا لاستطلاع رأي جديد.
وهذا أحدث دليل على أن المرشحة الديمقراطية تلحق بترامب في سباق الرئاسة.
كان ترامب يحظى بدعم بنسبة 46% في استطلاع "إي بي آي سي/ إم آر إيه" الذي أجري من 23 إلى 26 أغسطس الماضي، ونشر أمس الجمعة، مقارنة بـ 45% لهاريس.
وكان ترامب يتخلف عن هاريس في تصنيف الميول، حيث حصل على 45% مقابل 46% لهاريس، وفقا لما أوردته وسائل إعلام أميركية السبت.
في منتصف يوليو الماضي، أظهر الاستطلاع نفسه تقدم ترامب بفارق 7 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين على الرئيس جو بايدن، وذلك قبل أقل من أسبوع من انسحاب الأخير من السباق وفتح المجال لترشيح هاريس.
كان تقدم ترامب في تصنيف الميول على بايدن أوسع، بنسبة 45% إلى 36%.
وأثارت هاريس وزميلها في الترشح تيم والز حماسة الناخبين الديمقراطيين، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في شيكاغو الأسبوع الماضي.
وهي تتقدم أو تتساوى مع ترامب في كل من الولايات السبع الأكثر احتمالا لتحديد نتائج السباق، وفقا لاستطلاعات "بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت". 

أخبار ذات صلة
استطلاع: هاريس تقلِّص المسافة مع ترامب في سباق الرئاسة
خفض «الفائدة الأميركية».. هاريس تأمل وترامب يرفض والعالم يترقب
المصدر: د ب أ
كامالا هاريس
دونالد ترامب
استطلاعات الرأي
الانتخابات الرئاسية الأميركية
آخر الأخبار
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
الرياضة
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
اليوم 19:00
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
اليوم 18:49
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
اليوم 18:33
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
الرياضة
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
اليوم 18:30
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه طلبا لحلفائه بشأن الأسلحة بعيدة المدى
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©