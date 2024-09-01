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العثور على 17 جثة بعد تحطم مروحية في روسيا

بقايا المروحية المنكوبة في روسيا
1 سبتمبر 2024 18:09

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور الأحد على 17 جثة وعلى هيكل المروحية مي-8 (Mi-8) المفقودة منذ السبت في أقصى الشرق الروسي بينما كان على متنها 22 شخصا.
وقالت الوزارة في بيان "عُثر على 17 جثة"، مشيرة إلى أن أعمال البحث انتهت لهذا اليوم، على أن تُستأنف "فجر الاثنين" في منطقة الحادث.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لأعمال البحث التُقط من على متن مروحية إنقاذ تحلّق فوق المنطقة البركانية، ويظهر فيه هيكل الطائرة على الأرض.
كانت المروحية "مي-8" اختفت من على شاشات الرادار، أمس السبت، في كامتشاتكا.
ولم تُسفر الرحلة الأولى إلى المنطقة للعثور على الطائرة والركّاب الـ22 الذين كانوا على متنها (19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم) عن شيء السبت، بسبب ضعف الرؤية وفقا للسلطات، وذلك قبل استئناف أعمال البحث الأحد.
وأُرسلت مجموعة من عناصر الإنقاذ ومروحيّتان بشكل طارئ نحو الموقع المفترض للحادث الذي وقع في شبه جزيرة كامتشاتكا البركانية.
وفُتح تحقيق، حسبما أعلن الفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد. وقال في بيان "جار تحديد ملابسات الحادث".
وطائرة "ام آي-8" هي مروحية عسكرية سوفياتية الصنع.
وتشتهر شبه جزيرة كامتشاتكا البركانية بطبيعتها الخلابة. ويحلّق السياح عادة فوقها بالمروحيات.

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