قتلى جراء الإعصار "شانشان" في اليابان

لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء الإعصار المداري "شانشان" الذي تراجعت قوته بعد أن خلّف أيضا أضرارا واسعة النطاق عندما اجتاح ساحل المحيط الهادي في وسط اليابان، اليوم الأحد.

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير من الانهيارات الأرضية والسيول وارتفاع مستويات المياه في الأنهار في غرب وشرق اليابان، مشيرة إلى زيادة المخاطر بسبب تأثر الأرض بهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ أن اجتاحت العاصفة الساحل الجنوبي يوم الخميس.

وذكرت الوكالة أنه على ساحل المحيط الهادي شرق اليابان، تسببت الظروف الجوية، غير المستقرة الناجمة عن السحب الممطرة حول الإعصار المداري وتدفق الهواء الدافئ الساخن من مرتفع جوي في المحيط الهادي، في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن حالة الوفاة السابعة بسبب إعصار "شانشان" سجلت في "فوكوكا" في جنوب غرب اليابان اليوم.

وقبل ذلك، زحف الإعصار شرقا متسببا في هطول أمطار غزيرة على مناطق كبيرة، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وسيول في مناطق تمتد لمئات الكيلومترات حول مركز العاصفة.