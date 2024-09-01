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ألمانيا: هيئة مراقبة الحركة الجوية تتعرض لهجوم إلكتروني

طائرة رابضة على مدرج مطار فرانكفورت في ألمانيا
1 سبتمبر 2024 19:49

استهدف هجوم إلكتروني شنه قراصنة، هيئة مراقبة الحركة الجوية في ألمانيا ومقرها في مدينة لانجن بالقرب من فرانكفورت.
وفي تصريحات صحافية، قال متحدث باسم الهيئة، اليوم الأحد، إن "نظام الاتصالات المكتبية لدينا تم اختراقه، ونحن نقوم حاليا بتنفيذ إجراءات الدفاع"، مشيرا إلى بذل محاولات حاليا من أجل الحد من التأثيرات إلى أدنى حد ممكن.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث أن حركة الطيران لم تتأثر، وأنها مستمرة بشكل طبيعي.
كانت محطة الإذاعة البافارية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.
وبحسب الهيئة المسؤولة عن السلامة الجوية، فإن الهجوم وقع الأسبوع الماضي، ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجمون تمكنوا من الوصول إلى بيانات.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن السلطات الأمنية أبلغت بالحادث. 

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
قرصنة
الحركة الجوية
هجوم إلكتروني
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