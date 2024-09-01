الإثنين 2 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى في قصف على منطقة بيلغورود الروسية

آثار قصف على منطقة بيلغورود في روسيا
1 سبتمبر 2024 21:13

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية إن المنطقة، الواقعة جنوب البلاد، تعرضت، اليوم الأحد، لقصف أسفر عن إصابة 11 من بينهم طفلان إصاباتهما حرجة.
وأضاف غلادكوف، في منشور على تطبيق تلغرام، أن الطفلين يخضعان لعمليات جراحية بعد أن أصيبا بجروح بالغة أحدهما لديه إصابات في ساقيه. وتبحث الفرق الطبية ضرورة إرسالهما إلى العاصمة موسكو لتلقي المزيد من العلاج.
وتتعرض مدينة بيلغورود والمناطق المحيطة بها للقصف وهجمات أخرى. كان تلك الهجمات، الجمعة، حيث
قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في قصف على بيلغورود، وفق ما أفاد به غلادكوف حاكم المنطقة.
وشنت القوات الأوكرانية عملية توغل في منطقة كورسك المجاورة الشهر الماضي، ويقول ضباط كبار بالجيش الأوكراني إن قواتهم سيطرت عشرات التجمعات السكنية ومئات الكيلومترات المربعة.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يوجه طلبا لحلفائه بشأن الأسلحة بعيدة المدى
قتلى وعشرات الجرحى في ضربة على روسيا
المصدر: رويترز
بيلغورود
بيلجورود
قصف
آخر الأخبار
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
الرياضة
«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
اليوم 19:00
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي
اليوم 18:49
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الكويتي
اليوم 18:33
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
الرياضة
«دبي الرياضي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين
اليوم 18:30
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه طلبا لحلفائه بشأن الأسلحة بعيدة المدى
اليوم 18:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©