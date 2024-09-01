جرحى في قصف على منطقة بيلغورود الروسية

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية إن المنطقة، الواقعة جنوب البلاد، تعرضت، اليوم الأحد، لقصف أسفر عن إصابة 11 من بينهم طفلان إصاباتهما حرجة.

وأضاف غلادكوف، في منشور على تطبيق تلغرام، أن الطفلين يخضعان لعمليات جراحية بعد أن أصيبا بجروح بالغة أحدهما لديه إصابات في ساقيه. وتبحث الفرق الطبية ضرورة إرسالهما إلى العاصمة موسكو لتلقي المزيد من العلاج.

وتتعرض مدينة بيلغورود والمناطق المحيطة بها للقصف وهجمات أخرى. كان تلك الهجمات، الجمعة، حيث

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في قصف على بيلغورود، وفق ما أفاد به غلادكوف حاكم المنطقة.

وشنت القوات الأوكرانية عملية توغل في منطقة كورسك المجاورة الشهر الماضي، ويقول ضباط كبار بالجيش الأوكراني إن قواتهم سيطرت عشرات التجمعات السكنية ومئات الكيلومترات المربعة.