استطلاعات: لأول مرة.. اليمين المتطرف يفوز بانتخابات إقليمية في ألمانيا

فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمرة الأولى في انتخابات إقليمية إذ حصل على ما بين 30,5 و33,5 في المئة من الأصوات في ولاية تورينغن، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع الذي جرى اليوم الأحد.

كما أفادت التقديرات الأولية للقناة الأولى في التلفزيون الألماني بأن انتخابات ولاية تورينغن شرقي ألمانيا أسفرت عن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا لقائمة أقوى الأحزاب في الولاية وتلاه بفارق كبير الحزب المسيحي الديمقراطي ثم حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس.

وأظهرت الاستطلاعات أيضا تقاربا بين نتيجة الحزب وتلك التي يحققها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية ساكسونيا حيث جرت انتخابات إقليمية، اليوم الأحد أيضا.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، في الولايتين على ما بين 6,5 و8,5 في المئة من الأصوات.