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ماكرون يواصل البحث عن رئيس جديد للوزراء

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
1 سبتمبر 2024 23:55

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللقاءات عن أفراد من الطبقة السياسية الفرنسية بحثا عن رئيس جديد للوزراء.
في هذا السياق، يستقبل ماكرون، الاثنين، كلا من رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه برتران وذلك بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية التي أفرزت جمعية وطنية تفتقر إلى غالبية.
ويشهد الإعلان عن اللقاءين على تسارع المشاورات التي تدخل مرحلتها النهائية بعد 55 يوما من الأزمة. ويتردد اسما الوزيرين السابقين، أحدهما من اليسار والآخر من اليمين، لتولي رئاسة الحكومة في ظل المشهد السياسي المعقد للغاية.
يلتقي ماكرون صباحا كازنوف، الذي يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظا. وقال مصدر، مقرب من الرئيس، إن تعيينه رئيسا للوزراء "احتمال لكنه ليس مؤكدا"، مضيفا "إنه خيار ولكن علينا أن ننظر من كثب".
ويجتمع الرئيس بعد ذلك مع سلفيه الرئيس فرنسوا هولاند (2012-2017) ونيكولا ساركوزي (2007-2012). ومن المتوقع أن يستقبل كزافييه برتران في الإليزيه بعد الظهر.
وبحسب أوساط ماكرون، من المحتمل أن يتم تعيين رئيس جديد للوزراء الثلاثاء.
شغل برنار كازنوف حقيبة الداخلية في وقت الهجمات الإرهابية الدامية عام 2015، كما عيّنه هولاند رئيسا للوزراء في الأشهر الأخيرة من ولايته.
ويبحث ماكرون عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه.
لذلك، استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر المقبل على أبعد تقدير.

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
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