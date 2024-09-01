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اليابان.. تحذيرات من انهيارات أرضية بسبب إعصار شانشان

اليابان.. تحذيرات من انهيارات أرضية بسبب إعصار شانشان
2 سبتمبر 2024 01:38

طوكيو (وام) 

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قتلى جراء الإعصار "شانشان" في اليابان

لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء الإعصار المداري «شانشان» الذي ضرب اليابان. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن «وكالة الأرصاد الجوية اليابانية»، أمس، قولها إن الإعصار تراجعت قوته غير أنه خلّف أضراراً واسعة النطاق لدى اجتياحه ساحل المحيط الهادئ بوسط اليابان.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الانهيارات الأرضية والسيول وارتفاع مستويات المياه في الأنهار غرب وشرق اليابان، مشيرة إلى زيادة المخاطر بسبب تأثر صلابة الأرض بهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ أن اجتاحت العاصفة الساحل الجنوبي الخميس الماضي.
وذكرت أن الظروف الجوية غير المستقرة الناجمة عن السحب الممطرة حول الإعصار المداري وتدفق الهواء الدافئ الساخن من مرتفع جوي في المحيط الهادئ، تسببت في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

اليابان
طوكيو
إعصار
انهيارات أرضية
الأرصاد الجوية
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