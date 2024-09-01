باكستان تسجل الإصابة الرابعة بفيروس جدري القردة

إسلام آباد (وام)

أعلنت الصحة العامة في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، تسجيل حالة الإصابة الرابعة بفيروس جدري القردة في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الدكتور إرشاد علي روغاني، مدير الصحة العامة في خيبر بختونخوا، قوله أمس، إنه تم تسجيل الحالة الرابعة لفيروس الجدري في باكستان في بيشاور التي سبق تسجيل الحالات الثلاث الأولى من الفيروس في مطارها.

وأكد الطبيب المعالج أن المريض ينتمي إلى منطقة بيشاور، وهذه هي الحالة الرابعة المؤكدة لمرض الجدري في خيبر بختونخوا، موضحاً أن إدارة الصحة بالمقاطعة «أنشأت نظاماً متكاملاً لمراقبة المرض».

وكانت «منظمة الصحة العالمية» قد أعلنت الشهر الماضي أن تفشي المرض مؤخراً يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً بعد تحديد النوع الجديد من الفيروس، Clade 1b، غير أنها قالت إن فيروس الجدري ليس فيروس كوفيد 19 آخر.