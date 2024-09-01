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الجيش الصومالي يدمر قواعد تابعة لـ«الشباب»

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
2 سبتمبر 2024 01:37

مقديشو (الاتحاد) 

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نجح الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تدمير عدة قواعد لحركة الشباب الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة هيران.
وقال ضباط في الجيش في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية لـ«صونا» إن عناصر الشباب التي كانت تتحصن في منطقة هلغن فرت عندما عملت بقدوم الجيش.
وأضاف أن المنطقة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية، مؤكداً أن العمليات ستسمر حتى يتم تحرير المحافظة من فلول الإرهابيين.
في الأثناء، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع الصومالية بمقديشو، حيث ناقش مع كبار القادة العسكريين الوضع الأمني في البلاد.
وقدم الضباط والعسكريون خلال الاجتماع تقارير مفصلة حول التدابير الأمنية والعمليات العسكرية الجارية ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية.

الجيش الصومالي
الحكومة الصومالية
الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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