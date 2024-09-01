السلطات الليبية تعلن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن مكتب النائب العام الليبي أمس، على صفحته بمنصة فيسبوك أن السلطات الليبية قامت بتفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غرب البلاد، وألقت القبض على بعض أعضائها.

وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.

ووثق التحقيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.

وفي سياق منفصل، قال مهندسون أمس إن حقول نفط السرير والمسلة والنافورة في ليبيا تلقت تعليمات باستئناف الإنتاج، بما يصل إلى 120 ألف برميل يومياً لتلبية الاحتياجات المحلية لكن الصادرات لا تزال متوقفة، وذلك بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول النفط في ليبيا. وقال المهندسون: «إن استئناف الإنتاج بمعدل أقل من الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقول يهدف فقط إلى توفير إمدادات لمحطات الكهرباء والوقود لتلبية الاحتياجات المحلية».