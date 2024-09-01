جهود مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة والحد من التصعيد بالضفة

القاهرة (وام)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، أمس ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من ولي العهد السعودي بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

كما دعا سمو الأمير محمد بن سلمان، أمس، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب في غزة منذ نحو 11 شهراً، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).