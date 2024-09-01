«الصحة العالمية»: السلام أفضل لقاح لأطفال غزة

وليـد عبد الرحمـن وهاني عبدالباقي (غزة، جنيف)

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إن «أفضل لقاح يمكن تطعيمه للأطفال في قطاع غزة، هو إحلال السلام في المنطقة». وأوضح غيبريسوس، أنه بالتعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية و«اليونيسيف» و«الأونروا»، بدأت حملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة في قطاع غزة باللقاح المضاد لشلل الأطفال.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بعدد من المراكز ضمن مناطق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وتحت إشراف هيئات محلية ودولية.

إلى ذلك، أعرب سكان غزة عن عميق امتنانهم لدولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مساهمة سموه بمبلغ 5 ملايين دولار لمبادرة القضاء على شلل الأطفال لتطعيم 640 ألف طفل في غزة، مؤكدين أن الإمارات دائماً تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب والعدوان على قطاع غزة.

في غضون ذلك، قال مسؤول نقطة التطعيم في مركز النصيرات الصحي محمود حميدة: «إن المركز بدأ بحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 10 أعوام خاصة في ظل الوضع الكارثي، والحرب المستمرة على القطاع»، كما أكد سلامة التطعيم وخلوه من أي أضرار أو آثار جانبية بشكل كامل، لافتاً إلى إرسال الأمم المتحدة جرعات التطعيم من القطرات الفموية.

من جهته، قال المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، إن المرحلة الأولى من التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت في المحافظة الوسطى من قطاع غزة تستهدف الوصول إلى أكثر من 600 ألف طفل خلال الأيام المقبلة، داعياً أطراف الصراع إلى احترام فترات الهدنة المؤقتة في المنطقة لإنجاح الحملة، ووقف دائم لإطلاق النار.

وأمس الأول، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، عزمها البدء بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بعد يومين من موافقة إسرائيل وحركة حماس على هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بإجراء التطعيمات اللازمة.

وسجلت السلطات الصحية أول إصابة بشلل الأطفال لدى طفل في شهره العاشر بمحافظة دير البلح، وسط القطاع وبعد غياب لأكثر من 25 عاماً عن رصد حالات بغزة، وذلك في أعقاب اكتشاف الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي نهاية يونيو الماضي بمحافظتي خان يونس ودير البلح.

وبدأت الحملة التي تستهدف الأطفال دون 10 أعوام في محافظة دير البلح وتستمر 4 أيام قبل أن تنتقل إلى خان يونس في الخامس من الشهر الحالي وتستمر حتى الثامن منه، ومن ثم إلى محافظة غزة والشمال وتنتهي بتاريخ 12 سبتمبر.