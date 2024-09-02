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ماكرون يواصل اجتماعاته لاختيار رئيس وزراء جديد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
2 سبتمبر 2024 08:38

قالت مصادر ووسائل إعلام إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي سلفيه وسياسيين بارزين مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل اليوم الاثنين بينما يقترب من الإعلان عن رئيس جديد للحكومة.

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وقال مصدر قريب من ماكرون طلب عدم الكشف عن هويته إن الرئيس سيستقبل الرئيسين السابقين، الاشتراكي فرانسوا أولوند، واليميني نيكولا ساركوزي، بالإضافة إلى برنار كازنوف، العضو السابق في الحزب الاشتراكي والسياسي المخضرم.
وجاءت دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو بنتائج عكسية، إذ خسر ائتلافه الوسطي عشرات المقاعد ولم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة.
 وبعد تعيين حكومة جديدة، فإن ماكرون لا يستطيع الدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة حتى يوليو من العام المقبل بموجب الدستور الفرنسي.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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