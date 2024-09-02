قتلى بفيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث والمسؤولون المحليون اليوم الاثنين مقتل عشرة أشخاص، بعدما أسفر إعصار ياجي عن هطول أمطار غزيرة في الفلبين، مما تسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية.

وأفادت تقارير بأن عمق الفيضانات بلغ مستوى عالياً، في بعض المناطق المتأثرة، بما في ذلك العاصمة مانيلا الكبرى، مما دفع السلطات إلى تعليق الأنشطة الحكومية والمدرسية.

وقال المسؤولون والشرطة إن خمسة من الضحايا لقوا حفتهم في الانهيارات الأرضية، وأربعة غرقوا، في حين تعرض شخص لصاعقة كهربائية.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الداخلية، في حين تم تعليق حركة السفر البحري في الموانئ الشرقية والوسطى، مما ترك أكثر من 2200 راكب عالقين، وفقاً لحرس السواحل.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة "ياجي" كانت تحمل رياحا تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة. وكانت تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن تشتد لتصبح عاصفة استوائية شديدة بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه "قد تصل أيضا إلى فئة ذروة الإعصار بحلول يوم الخميس أو الجمعة". وتتعرض الفلبين في المتوسط إلى حوالي 20 إعصارا استوائيا كل عام.