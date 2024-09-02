بوتين يعلّق على أداء الجيش الروسي في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية تتقدم في شرق أوكرانيا بوتيرة أسرع مما كانت تفعل قبل فترة طويلة وتسيطر على عدة كيلومترات مربعة يوميا.

وتتقدم القوات الروسية، التي تسيطر على 18 بالمئة من مساحة أوكرانيا، في الشرق منذ هجوم كييف المضاد عام 2023 الذي لم يحقق كل أهدافه.

ورغم توغل أوكرانيا بقوة داخل منطقة كورسك الروسية في السادس من أغسطس، تمكن الجيش الروسي، الأكبر من حيث العدد، خلال الأسابيع القليلة الماضية من التقدم بسرعة نسبيا عبر التجمعات السكنية في شرق أوكرانيا على الطريق المؤدي إلى مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال بوتن لتلاميذ مدرسة ثانوية، في "كيزيل" بمنطقة "توفا" على بعد حوالي 4500 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو "لم يكن الهجوم في (منطقة) دونباس بمثل هذه الوتيرة قبل فترة طويلة".

وأضاف "لا نتحدث الآن عن التقدم 200 أو 300 متر للأمام... القوات المسلحة الروسية لا تخضع لسيطرتها مسافة 200 أو 300 متر وإنما مسافات تقاس بالكيلومترات المربعة".

وقال مدونون عسكريون، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية تقاتل الآن في بلدتي "سيليدوف" و"أوكرينسك" بشرق أوكرانيا.

وذكر يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري، أن معارك ضارية تدور في "سيليدوف" على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوبي "بوكروفسك"، وعلى بعد حوالي 14 كيلومترا جنوبي" سيليدوف" في "أوكراينسك".

وأضاف أن كلا الجانبين يدفعان بقواتهما إلى معارك للسيطرة على البلدتين.