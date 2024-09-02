حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتواصل في غزة

تتواصل في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني على التوالي.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن أكثر من 80 ألف طفل تلقوا التطعيم في المناطق الوسطى من غزة، أمس الأحد، في اليوم الأول من الحملة.

وكررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، اليوم الاثنين، دعوتها لوقف إطلاق النار فورا لضمان نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وأمن المشاركين فيها.

وقالت الوكالة، على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في اليوم الأول فقط، وصلت فرق الأونروا وشركاؤها إلى حوالي 87000 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية. وتستمر الجهود لتزويد الأطفال بهذا اللقاح الرئيسي، لكن ما يحتاجون إليه أكثر هو وقف إطلاق النار الآن".

طفل يتلقى جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال في غزة

يواصل الآباء إحضار أطفالهم الرضع إلى المراكز الطبية، اليوم الاثنين، لتلقي التطعيم. وتقول منظمة الصحة العالمية إن انخفاض المعدل المعتاد للتطعيمات في غزة، ساهم في عودة ظهور شلل الأطفال في المنطقة.

وشلل الأطفال فيروس شديد العدوى قد يسبب الشلل والوفاة للأطفال الرضع، ومن تقل أعمارهم عن عامين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة به.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، إصابة طفل بالشلل الجزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في المنطقة منذ 25 عاما.