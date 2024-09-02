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الأردن يسجل إصابة بمرض جدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
2 سبتمبر 2024 20:05

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة سجلت حالة إصابة بمرض جدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن الحالة معزولة حاليا.
وأضافت الوزارة "المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير".
وقالت الوزارة "هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة في سبتمبر 2022... وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات".

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المصدر: رويترز
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