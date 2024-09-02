قتلى وجرحى جراء تفجير في كابول

أفادت شرطة العاصمة الأفغانية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين، في جنوب غرب كابول بعدما فجّر رجل حزاما ناسفا.

وقال خالد زدران الناطق باسم الشرطة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بعد ظهر اليوم (الاثنين)، فجر شخص حزاما ناسفا في منطقة قلعه بختيار، ما أدى إلى مقتل ستة، من بينهم امرأة، وإصابة 13 آخرين".

وأضاف زدران أن المصابين، الذين لم يحدد حالتهم، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاجات وأن تحقيقا في الحادث فتح.

لم تعلن أي جهة، على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة مزدحمة بعد الظهر.