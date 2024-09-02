2024 الأكثر سخونة على الإطلاق في اليابان

طوكيو (وكالات)

شهدت اليابان هذا العام الصيف الأكثر سخونة منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية، ليعادل هذا الفصل بذلك المستوى المسجل عام 2023، وفق بيانات أصدرتها أمس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إن معدل درجات الحرارة بين يونيو وأغسطس كان أعلى بأكثر من 1.76 درجة مئوية من المعدل العام عن الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في هذا المجال عام 1898.

وفي يوليو، شهد الأرخبيل الياباني أكثر الشهور حرارة منذ بدء هذه التسجيلات نفسها.

وكانت درجات الحرارة في البلاد أعلى بـ2.16 درجة مئوية من المعدل، محطمة المستوى القياسي المسجل في يوليو 2023، والذي كان بدوره أعلى بـ1.91 درجة مئوية من المعدل العام للفترة عينها.

وفي وسط طوكيو وحده، نُسبت 123 حالة وفاة إلى الحرارة في يوليو، وفق السلطات المحلية.