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115 قتيلاً وجريحاً بألغام الحوثيين بالحديدة خلال عام

ألغام زرعتها جماعة الحوثي تمت إزالتها (من المصدر)
3 سبتمبر 2024 01:17

عدن (الاتحاد)

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ارتفاع ضحايا ألغام جماعة الحوثي في محافظة الحديدة خلال العام الماضي إلى 115 قتيلاً وجريحاً.
وقالت البعثة؛ إنها سجلت، منذ الأول من أغسطس 2023 حتى 31 يوليو من العام الجاري، سقوط 49 قتيلاً و66 جريحاً نتيجة 79 حادثاً بالألغام في المحافظة الساحلية، مشيرة إلى أن 41% من الضحايا نساء وأطفال.
وأوضحت البعثة أنها سجلت في يوليو الماضي، حادثة واحدة متعلقة بانفجارات الألغام وذلك في مديرية حيس، أسفرت عن سقوط 3 مدنيين بينهم امرأة أُصيبت بجروح.
وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي ضربت خمس محافظات خاضعة لسيطرة الحوثي، خلال الشهر الماضي، إلى 113 قتيلاً، فضلاً عن عشرات الجرحى وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنية التحتية.
وأفادت وسائل إعلام دولية، بأن هذه الحصيلة سجلت خلال أغسطس الفائت في محافظات الحديدة، حجة، ريمة، المحويت، وذمار، التي تعد الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.
وتأتي هذه الحصيلة وسط تقارير عن تجاهل جماعة الحوثي لنداءات المتضررين والامتناع عن تقديم المساعدات اللازمة، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان في المناطق المنكوبة.

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