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إصابة سفينتين بهجومين قبالة سواحل اليمن

ناقلة النفط «بلو لاغون 1» التي ترفع علم بنما (رويترز)
3 سبتمبر 2024 01:18

دبي (وكالات) 

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أبلغت سفينتان تجاريتان، أمس، إصابتهما بهجومين منفصلين قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي أم تي أو» إنها تبلغت من ربّان سفينة تجارية أنها «أُصيبت بمقذوفين مجهولين» قبل وقوع «انفجار ثالث على مقربة منها»، على بُعد 70 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء الصليف الواقع في محافظة الحُديدة بغرب اليمن والخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى أنه «يجري حالياً تقييم الأضرار»، لافتة إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي تتجه إلى الميناء التالي.
وأفاد مركز المعلومات البحرية المشتركة التابع لقوات بحرية متعددة الجنسيات تضمّ الولايات المتحدة ودولاً أوروبية، بأن الناقلة هي «بلو لاغون1» وترفع علم بنما.
واستُهدفت بثلاثة صواريخ باليستية، سقط أحدها في البحر على بعد 50 متراً من السفينة.
وأوضح المركز أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة، لكنها لا تحتاج مساعدة.
في هجوم منفصل، أفادت الهيئة عن تلقيها بلاغاً من سفينة تجارية أخرى بشأن إصابتها بطائرة مسيّرة على بعد 58 ميلاً بحرياً نحو غرب الحُديدة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي تتجه إلى الميناء التالي.
وأشارت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إلى أن هذه السفينة ليست ضمن بنك أهداف الحوثيين المعلن.
ولم تتبنَّ أيّ جهة حتى الساعة الهجومين، غير أنّهما يأتيان في سياق من الهجمات المتكرّرة التي ينفّذها جماعة الحوثي منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

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