الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة السودانية»: ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات إلى 173 شخصاً

من آثار الفيضانات في شرق السودان
3 سبتمبر 2024 01:18

الخرطوم (وكالات)

أخبار ذات صلة
25 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في الهند
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تنقل 90 طناً من المساعدات لدعم الشعب السوداني

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان ارتفع 173 قتيلاً و505 مصابين منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي. 
وتأثرت 11 من أصل 18 ولاية في السودان بالفيضانات، حيث تم تدمير 18 ألفاً و665 منزلاً وتعرض 14 ألفاً و947 منزلاً آخر لأضرار، وفقاً للوزارة، كما تأثر أكثر من 170 ألف سوداني بالفيضانات. 
وفي ولاية كسلا، تسببت الفيضانات الناجمة عن نهر القاش في أضرار كبيرة للأراضي الزراعية والمنازل.
وقد فاقمت انهيارات سد أربعات قرب بورتسودان في 25 أغسطس الماضي الأزمة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً وتدمير كبير للبنية التحتية. 
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن الخميس الماضي عن بدء توزيع المساعدات الغذائية في منطقة دارفور السودانية.
وتشهد السودان فيضانات سنوية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر.

وزارة الصحة السودانية
السودان
أزمة السودان
فيضانات السودان
الأمطار الغزيرة
السيول
سيول السودان
آخر الأخبار
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
الرياضة
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
اليوم 11:18
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
اليوم 11:00
جنود أوكرانيون يستقلون مركبة عسكرية في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 10:38
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
الأخبار العالمية
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
اليوم 10:37
زلزال(موضوعية)
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تشيلي
اليوم 10:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©