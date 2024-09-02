لبنان: متمسكون بتطبيق القرار 1701

بيروت (الاتحاد)

جدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، تمسك بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتطبيقه بالكامل.

ودعا الوزير بوحبيب، خلال لقائه أمس، سفيرة اليونان في لبنان، ديسبينا كوكولوبولو، إلى انسحاب إسرائيل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وشدد على «ضرورة دعم الإعلان المشترك لمجموعة الدول الأوروبية الثمانية، ومن ضمنها اليونان، التي اتفقت على ضرورة إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تمهيداً لحل أزمة النزوح السوري».