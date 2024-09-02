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الأردن يشدد على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

آليات عسكرية وجنود إسرائيليون خلال مداهمة بالضفة الغربية (أرشيفية)
3 سبتمبر 2024 01:17

عمّان (الاتحاد)

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حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، من تداعيات استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.
ونقل الديوان الملكي الأردني في بيان عن العاهل الأردني التأكيد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أكد خلاله على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. 
وشدد الملك عبدالله على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. 
وأكد أهمية العمل على إيجاد حل سياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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