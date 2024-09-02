الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مستشفياتها

رام الله (الاتحاد)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصر مستشفياتها.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها برفقة جرافات عسكرية من عدة محاور، مشيرين إلى أن الجيش فرض حصاراً على مستشفيات طولكرم، في حين اندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي حاصر مستشفيي «الزكاة وثابث ثابت» في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن جرافات عسكرية وصلت مدينة طولكرم وشرعت بعملية تجريف في شوارعها ومدخل مخيمها، كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمدينة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على عائلة فلسطينية شمال الضفة الغربية وسرقوا 300 رأس غنم.

وقال مصدر محلي: إن «مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على عائلة قرب بلدة عقربا بمحافظة نابلس».

وأشار المصدر إلى أن «المستوطنين سرقوا قطيعا من الأغنام يضم حوالي 300 رأس يعود لعائلة فلسطينية».

وحذرت المصادر المحلية من تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية واستهدافهم للتجمعات البدوية بهدف تهجيرهم.