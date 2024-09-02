«الأونروا»: 600 ألف طفل محرومون من التعليم في غزة

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن أكثر من 600 ألف طفل بقطاع غزة يعانون صدمة شديدة ومحرومون من التعليم، فيما تحولت مدارسهم إلى مراكز لجوء مكتظة بالنازحين وغير صالحة للتدريس.

وقال فيليب لازاريني، مفوض «الأونروا»، في منشور على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة انطلاق العام الدراسي، بما في ذلك مدارس «الأونروا» بالضفة الغربية: «يعود الأولاد والبنات في جميع أنحاء المنطقة إلى مدارس الأونروا، باستثناء غزة».

وأردف: «هناك أكثر من 600 ألف طفل يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض، وما زالوا محرومين من التعليم، ونصفهم كان في مدارس الأونروا».

وحذّر لازاريني من أنه «كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل».

وأكمل: «أكثر من 70 بالمئة من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت، والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم».

ورجّح أنه «في غياب وقف إطلاق النار قد يقع الأطفال فريسة للاستغلال»، داعياً إلى عدم السماح بتكرار ذلك في غزة كما حدث في صراعات أخرى حول العالم.

وشدد على أن «وقف إطلاق النار ورقة رابحة للجميع، يسمح باستعادة المدنيين في غزة السكينة، والإفراج عن الرهائن وتدفق الاحتياجات الضرورية، بما في ذلك التعليم».

وفي سياق متصل، تستمر حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني على التوالي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد تأخير طويل في وصول اللقاحات.

ووثقت الصور قيام الكادر الطبي بتطعيم أطفال ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تغطي أكثر من 640 ألف طفل تحت سن الحادية عشرة.

وأمس الأول، قالت «الأونروا» إنّ فرقها وشركاءها تمكنت من الوصول إلى حوالي 87 ألف طفل وسط القطاع في أول أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت مديرة الإعلام بالوكالة، إيناس حمدان إنّ «حملة التطعيم دخلت يومها الثاني وسط قطاع غزة».

وذكرت حمدان أن جهود تطعيم الأطفال باللقاح الأساسي تتواصل من جميع الشركاء، دون وجود عقبات حتى اللحظة.

وبينت أن «عملية التطعيم تسير على ما يرام، لكن الأهم الآن هو ⁧‫التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار».

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة و«الأونروا» ومنظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى «ناصر» جنوب قطاع غزة، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 أعوام.