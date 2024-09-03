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4 قتلى بالرصاص داخل قطار في شيكاغو

عناصر من الشرطة الأميركية(أرشيفية)
3 سبتمبر 2024 07:39

قُتل أربعة أشخاص على الأقل بالرصاص في قطار للركاب في شيكاغو شمالي الولايات المتحدة الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً فيه.
وقالت الشرطة إنها استجابت لمكالمة طوارئ في وقت مبكر من صباح الاثنين، ووصلت إلى محطة قطار فورِست بارك حيث عثرت على الضحايا الأربعة.
وأُعلنت وفاة ثلاثة من الضحايا عندما وصلت أجهزة الطوارئ إلى المكان فيما توفي الرابع في المستشفى.
وقال كريستوفر تشين نائب رئيس شرطة فورِست بارك في مؤتمر صحفي "كان الضحايا جميعهم من ركاب هذا القطار".
وأضاف أنه تم تحديد المشتبه به باستخدام لقطات كاميرات المراقبة، وقُبض عليه في الصباح، مشيراً إلى أنه "تم العثور على سلاح".
وأوضحت الشرطة في بيان "يبدو أن هذا حادث معزول ولا يشكل تهديداً مباشراً على المجتمع".
وتسجّل الولايات المتحدة أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى. 

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المصدر: وكالات
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