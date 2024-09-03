بايدن ينضم لحملة هاريس الانتخابية للمرة الأولى

انضم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى حملة نائبته كاملا هاريس الانتخابية للمرة الأولى منذ حصولها على ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض السباق الرئاسي، إذ شارك في تجمع أمس الاثنين في بنسلفانيا سعت فيه هاريس إلى جذب الناخبين.

ويبدأ هذا الأسبوع سباق ما بعد يوم العمال نحو انتخابات الخامس من نوفمبر ،ومن المتوقع أن تكثف خلاله هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب التواصل مع الناخبين، لا سيما في الولايات المتأرجحة التي تشهد منافسة حامية الوطيس مثل بنسلفانيا وميشيجان ونيفادا.

وسعت هاريس لاستغلال فعاليات الحملة أمس في عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة في ميشيجان وبنسلفانيا لكسب أصوات العمال الحاسمة.