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وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين

وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
3 سبتمبر 2024 10:37

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في الفلبين بسبب العاصفة المدارية "ياجي"،  فيما أغلقت المدارس والمكاتب الحكومية في مانيلا والأقاليم القريبة أبوابها، اليوم "الثلاثاء"، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع.

وقال إلسون إيجارجيه مسؤول في إدارة الكوارث الفلبينية، إن الإعصار ياجي المعروف محلياً باسم "إنتنج"، وصل اليابسة أمس الاثنين في بلدة كاسيجوران بشرق إقليم أورورا مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في البلدية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، إنه بحلول الساعة الثامنة صباحاً "0000 بتوقيت جرينتش"، كان مركز العاصفة في المياه الساحلية قبالة مدينة لاواج الشمالية في إقليم إيلوكوس.

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وبلغت سرعة رياح الإعصار ياجي 75 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر الصين الجنوبي.

وأكد إنريليتو برناردو مسؤول إدارة الكوارث في أنتيبولو، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

 وتشهد الفلبين عادة نحو 20 عاصفة مدارية وإعصاراً كل عام. 

المصدر: وام
الفلبين
عاصفة
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